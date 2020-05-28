Медики: Недосып повышает риск инсульта

Ежедневный сон менее шести часов повышает риски развития ишемической болезни сердца и инсульта. Об этом предупреждают британские медики, пишет Change.

Специалисты исследовали данные 2 000 человек — их привычки и образ жизни, и заключили, что подавляющее большинство взрослых людей хронически недосыпают. Оказалось, что у тех, кто спит менее шести часов ночью, — высокий риск не только ишемической болезни сердца, но и инсульта, при этом из-за недостатка отдыха он увеличивается на 60%.

Также люди, которые спят слишком мало, имеют повышенное давление и высокий уровень холестерина в крови. Более того, недостаток сна оказывает влияние на человеческую ДНК, сопоставимое с действием стресса или курения.

Ученые подчеркивают, что минимальное количество часов, необходимое для восстановления организма ночью, — 7 часов сна. Тем, кто испытывает трудности с засыпанием, эксперты советуют больше заниматься спортом.