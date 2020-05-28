Расследование апрельской войны: генералу Хачатурову выдвинули ультиматум

У бывшего начальника генерального штаба Вооружённых сил Армении, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова есть всего два дня для того, чтобы ответить на вопросы временной парламентской комиссии по расследованию апрельской войны 2016 года. Об этом заявил армянским журналистам глава комиссии, депутат правящей фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян по итогам видео-беседы с бывшим министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.

«У него есть всего два дня для того, чтобы явиться и ответить на вопросы комиссии. Я делаю это важное заявление после того, как состоялся двухчасовой телемост с Эдвардом Налбандяном. Есть вопросы, на которые сможет ответить только он. Они настолько серьёзные, что я делаю подобное заявление», - сказал он.

По его словам, члены комиссии согласны на любой формат участия Хачатурова в заседании, так как вопросы имеют важнейшее значение для страны.

«В противном случае после 4 июня мы представим заключение комиссии без беседы с Хачатуровым, и в этом заключении будут доводы, которыми займутся другие органы. Хачатуров – высшее должностное военное лицо, которое имело одну из наиважнейших ролей во всем этом процессе. Кроме того, в его участии есть также элемент нравственности», - сказал он.

Глава комиссии подчеркнул, что бывший начальник Генштаба – единственный из бывших должностных лиц, кто отказался явиться на заседание комиссии, хотя располагает информацией, которая важна даже для переговорного процесса.

Вместе с тем Кочарян сообщил, что Налбандян ответил на самые ключевые вопросы по апрельской войне 2016 года.