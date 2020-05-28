В Барде ранили сотрудника полиции

В Барде сотрудник полиции получил ножевое ранение при исполнении служебного долга. Инцидент произошел сегодня в селе Гарадемирчи Бардинского района.

Глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов подтвердил этот факт. Отмечается, что сегодня в районе 11.00 жительница села Гарадемирчи Вусаля Джафарова позвонила в полицию, сообщив об избиении со стороны отца и брата.

На место происшествия прибыли оперативники отдела полиции Бардинского района. Они увидели, как женщину бьет ее брат Эльчин Джафаров. Сотрудник полиции Эшгин Мамедов пытался вмешаться, но в этот момент Э.Джафаров пытался ударить сестру ножом. Сотрудник полиции подставил себя под удар и в итоге получил ранение. Джафаров был задержан, раненый полицейский госпитализирован».