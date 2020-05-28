Конфликт жителей ингушского села завершился перестрелкой

В селе в Ингушетии произошла перестрелка, в результате пять человек получили огнестрельные ранения. Как сообщается на сайте МВД по республике, полицейские возбудили уголовное дело.

ЧП случилось в селе Сурхари в Ингушетии. По данным следствия, 20-30 человек через забор проникли на территорию домовладения, напали на жильцов дома. Последние, защищаясь, открыли огонь из охотничьего ружья и травматического пистолета.

Следователи уточнили, что двоих жильцов доставили в отдел полиции, они добровольно отдали оружие. По данным ТАСС, перестрелка произошла между членами религиозной общины — баталхаджинцами. Подробности выясняются.