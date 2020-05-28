Рауф Мамедов о победе над Шахрияром Мамедъяровым в Кубке Шелкового пути

Турнир по блицу, проходивший в режиме онлайн, состоял из 15 туров. Рауф набрал 11,5 очка и занял 1-е место среди 55 шахматистов, опередив в том числе Шахрияра Мамедъярова, который стал 5-м. 2-е место у грузинского гроссмейстера Баадура Джобавы, 3-е – у нашего Ниджата Абасова.

Призовой фонд Кубка Шелкового пути, организованного по инициативе вице-президента Федерации шахмат Азербайджана и Международной федерации шахмат Махира Мамедова совместно с Министерством молодежи и спорта, Федерацией шахмат Грузии и SOCAR, был равен 20 тысячам евро. Рауф Мамедов, победив, заработал 2500 евро.

Интересно, что во 2-м туре Рауф проиграл молодому таланту Айдыну Сулейманлы, но уже в следующей партии взял верх над Шахрияром Мамедъяровым.

«Именно после победы над Шахом я подумал, что турнир может завершиться в мою пользу, - говорит Мамедов. – В последнем туре мой главный конкурент Баадур Джобава играл с Айдыном Сулейманлы. Наш шахматист смог выровнять положение в партии, которая складывалась для него не очень удачно. В итоге ничья, и теперь все зависело уже от меня. Я обыграл грузина Нику Волкова и стал победителем турнира.

Возвращаясь же к победе над Шахрияром… Он – один из сильнейших шахматистов мира. В классических шахматах обыграть его очень сложно, но в блице немного иначе. В блиц-партиях многое зависит от удачи. В партии с Шахом удача была на моей стороне. Мне повезло чуть больше».