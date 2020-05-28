Экс-глава СНБ Армении возглавил партию

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян возглавил партию "Айреник" (Отечество), сообщает газета "Грапарак".

Решение принято на съезде партии, прошедшем в условиях ЧП (в ограниченном составе). Было избрано также правление партии, в которое вошли 9 человек, включая самого Ванецяна.

В феврале 2020 года он заявил о намерении создать политическую партию. Изначально он вместе с несколькими представителями прежней власти основал фонд "Айреник" (Отечество), который должен был заниматься вопросами образования, юридическими консультациями граждан, но постепенно стало ясно, что фонд трансформируется в партию. Кстати, он уже заявлял о намерении вести оппозиционную деятельность, что логично, учитывая постоянную критику в адрес властей и премьера Никола Пашиняна.