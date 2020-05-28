В США во время бунта застрелили сотрудника ФСО

Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) США был застрелен в американском городе Окленд, штат Калифорния, 30 мая во время акции протеста с беспорядками и бунтами из-за смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в местной полиции.

Сослуживец погибшего получил огнестрельное ранение, но остается жив.

В настоящее время как минимум семь тысяч человек вышли на протестные акции. Как отмечает полиция, они нанесли значительный ущерб городу. Поступают сообщения о вандализме, ограблениях, поджогах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.

Федеральная служба охраны США — орган, который обеспечивает защиту объектов, находящихся в собственности или арендуемых Управлением служб общего назначения.