Накануне вечером на Площади фонтанов в Сабаильском районе была предпринята попытка провести флешмоб по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей, что противоречит требованиям особого карантинного режима.

Как сообщили в Главном управлении полиции города Баку, эта попытка, сопровождавшаяся нарушением социальной дистанции в общественном месте с высокой плотностью населения, требований превентивных мер была пресечена сотрудниками Главного управления полиции города Баку и Исполнительной власти города Баку. Граждане, собравшиеся там в качестве зрителей, были отведены от территории и было обеспечено свободное передвижение населения.

После проведения расследования в отношении организатора мероприятия Акбера Рахманова возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, а в отношении собравшихся там и тем самым нарушивших требования особого карантинного режима 50 человек были приняты меры согласно статье 211 Кодекса об административных проступках.