В США бунтами охвачены 30 городов

В США перечислили города, в которых начались бунты из-за смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда. По данным телеканала CNN на 30 мая, их общее число превысило 30.

Таким образом, кроме Миннеаполиса, штат Миннесота, протестные акции идут в калифорнийских городах Лос-Анджелес, Бейкерсфилд, Сакраменто, Сан-Хосе, Окленд, Сан-Франциско. Также беспорядками охвачены Денвер (штат Колорадо), Чикаго (штат Иллинойс), Де-Мойн (штат Айова), Индианаполис и Форт-Уэйн (штат Индиана), Луисвилл и Боулинг Грин (штат Кентукки), Новый Орлеан (штат Луизиана), Линкольн, (штат Небраска), Нью-Йорк, Бостон (штат Массачусетс), Детройт (штат Мичиган), Канзас-Сити (штат Миссури), Лас-Вегас (штат Невада) и другие города.

По данным полиции, демонстранты нанесли значительный ущерб городам. Поступают сообщения о вандализме, ограблениях, поджогах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов. В результате беспорядков, ранее 30 мая в Окленде два сотрудника Федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения. Один из них скончался, о состоянии второго не сообщается.