В Азербайджане выявлено 257 новых случаев заражения коронавирусом, 202 пациента вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В Оперативном штабе также сообщают о смерти трех пациентов 1948, 1953 и 1957 годов рождения.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 5246 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 3327 человек вылечились, 61 скончался, 1 858 продолжает лечение в больницах особого режима.

Состояние 58 из них тяжелое, 68 – средней тяжести, у остальных состояние стабильное.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 294 264 теста.