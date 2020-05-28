Перед Белым домом начались столкновения

Перед Белым домом ночью 30 мая начались столкновения протестующих с сотрудниками Секретной службы США, сообщает CNN.

Стычки возле резиденции главы государства длились более пяти часов. Демонстранты кричали на президентскую охрану, бросали разные предметы и пытались опрокинуть металлические ограждения. Как минимум один раз сотрудник Секретной службы отреагировал, распылив в толпу перцовый баллончик.

Протестующие скандировали лозунги в поддержку умершего в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда и выражали неприязнь к президенту Дональду Трампу, отмечает CNN.