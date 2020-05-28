Россию обвинили в краже «Мистралей» у Франции

Российский универсальный десантный корабль (УДК) проекта 23900 является клоном французского вертолетоносца Mistral («Мистраль»), пишет Forbes.

В публикации американского журнала утверждается, что проект российского корабля «может показаться знакомым, особенно французам». «Когда ты не можешь купить это, укради это. Таков подход России к приобретению новых десантных кораблей спустя шесть лет после того, как Франция отменила продажу универсальных судов», — уверяет Forbes.

По мнению автора, «то, что Россия планирует скопировать дизайн Mistral, не означает, что она преуспеет в этом», поскольку российская судостроительная отрасль в последние годы «изо всех сил пыталась построить корабль крупнее фрегата». Forbes отмечает, что опыт России с Mistral может пригодиться стране при создании собственных кораблей, которые помогут снабжению российских военных в Сирии.