ФСБ начала на Кавказе операцию против боевиков

В Сунженском районе Ингушетии введен режим контртеррористической операции (КТО) после начавшейся перестрелки правоохранительных органов с бандитами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Северо-Кавказского региона.

По решению начальника республиканского управления ФСБ генерал-майора Сергея Чернышева с 14:30 30 мая проводится контртеррористическая операция на территории города Сунжа, в частности, ограничения введены на улицах Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная, Гарданова.

Местным жителям рекомендовано сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков и не мешать правоохранительным органам. В оперштабе отметили, что обстановка контролируется.