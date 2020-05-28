Это означает предоставление качественного и безопасного обслуживания для еще примерно 30 000 пассажиров в день.

Перевозка пассажиров по регулярной маршрутной линии №11 уже осуществляется со стороны ООО BakuBus.

Отмечается, что автобусы BakuBus соответствуют экологическим стандартам Euro 6, также доступны для пассажиров с ограниченными возможностями.

В связи с изменением был проведен анализ вдоль маршрута и организованы дополнительные 6 новых остановок.

Сотрудники БТА сегодня также провели профилактические беседы с пассажирами на автобусных остановках, через которые проходит маршрут №11. Пассажирам были розданы медицинские маски и объяснена необходимость их ношения.

Стоит отметить, что акция по раздаче медицинских масок пассажирам стартовала 11 мая, и до сегодняшнего дня транспортники раздали свыше 100 тысяч масок.