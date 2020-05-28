Путин озадачился из-за открытия стран для туризма

Президент Владимир Путин из-за открытия ряда стран для туризма на фоне пандемии коронавируса озадачил членов Совета безопасности обсуждением позиции российской стороны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Многие страны, еще раз повторю это, экономика которых зависит от туризма, они сейчас полностью практически уже открываются, либо заявили о полном открытии», — сказал он.

По его словам, до сих пор не все желающие вернуться российские граждане вывезены из-за рубежа.