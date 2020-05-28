В Индии продлили режим изоляции

Власти Индии продлили режим изоляции в зонах распространения коронавируса до 30 июня и вводят послабления там, где число заболеваний коронавирусом минимально, говорится в указе Министерства внутренних дел страны.

"Режим изоляции продлится в зонах распространения коронавируса до 30 июня 2020 года. Зоны определят местные власти, руководствуясь правилами МВД Индии", - говорится в тексте указа.

Пятый этап продления режима изоляции начнется 1 июня.

МВД также выделило три фазы выхода из режима изоляции на пятом этапе его продления. В ходе первой фазы, которая начнется 8 июня, будут открыты храмы, отели, рестораны и торговые центры. В ходе второй фазы снятия ограничений по согласованию с местными властями будет разрешена работа школ и учебных заведений. Отмечается, что решение о начале второй фазы примут в июле 2020 года.