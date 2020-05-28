Али убил Видади, но забыл из-за чего... Трагедия в Стамбуле
Работник ателье в стамбульском районе Эйюбсултан, гражданин Азербайджана Али Акпер Н. убил своего 31-летнего друга и соотечественника Видади С. Как пишут турецкие СМИ, Али застрелил своего товарища прямо посреди улицы.
Инцидент произошел 26 марта в 22:30. Выстрелив в своего друга, Али Акпер сбежал с места преступления, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.
На допросе молодой человек заявил, что в тот вечер они распивали алкоголь вместе с Видади. Во время застолья между друзьями возник конфликт и Видади ударил своего товарища. Когда они вышли на улицу, Али вытащил пистолет и застрелил Видади.
При этом причины конфликта Али назвать не смог, объяснив это тем, что просто ее не помнит.
Решением суда в отношении Али Акпера Н. избрана мера пресечения в виде ареста.