Работник ателье в стамбульском районе Эйюбсултан, гражданин Азербайджана Али Акпер Н. убил своего 31-летнего друга и соотечественника Видади С. Как пишут турецкие СМИ, Али застрелил своего товарища прямо посреди улицы.

Инцидент произошел 26 марта в 22:30. Выстрелив в своего друга, Али Акпер сбежал с места преступления, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.