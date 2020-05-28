ЕС призвал США не разрывать отношения с ВОЗ

Евросоюз просит США пересмотреть решение о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

В то время как мир продолжает бороться с пандемией COVID-19, главной задачей для всех является спасение жизней, сдерживание и смягчение этой пандемии, говорится в совместном заявлении. Евросоюз продолжает поддерживать ВОЗ в этом отношении и уже предоставил дополнительное финансирование.

Председатель Еврокомиссии и глава дипломатии ЕС отмечают, что единственными эффективными и жизнеспособными путями для победы в битве коронавирусом являются глобальное сотрудничество и солидарность. ВОЗ должна и впредь иметь возможность руководить международными мерами реагирования на пандемии, считают в ЕС.

«Перед лицом этой глобальной угрозы сейчас настало время для расширения сотрудничества и совместных решений. Следует избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы призываем США пересмотреть объявленное решение о разрыве отношений с ВОЗ», — сообщается в заявлении руководства ЕС.