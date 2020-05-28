25-летний футболист умер от коронавируса
Боливийский футболист Дейберт Гузман умер от коронавируса в возрасте 25 лет. Об этом сообщает The Sun.
Смерть Гузмана — первый случай в боливийском футболе. Игрок представлял «Университарио Дель Бени», клуб одного из низших дивизионов чемпионата страны.
Гузман проживал вместе с отцом и дядей — оба мужчины также скончались за последние несколько дней. Гузман должен был перейти в «Насьональ Потоси» — клуб элитного дивизиона чемпионата страны.
Количество зафиксированных случаев заражения COVID-19 в Боливии достигло 8731. Смертей — 300.