Россию обвинили в массовых беспорядках в США

Американский телеканал CNN выпустил сюжет, в котором один из экспертов обвинил Россию в массовых беспорядках в США. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

Так, один из экспертов увидел «русский след» в массовых беспорядках в США. По его словам, в протестах якобы принимали участие «русские агенты» или «группировка белого превосходства». «Русские на выборах 2016 года притворялись черными активистами. Может быть, они вовлечены и в это?» — сказал специалист.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заступился за Россию и раскритиковал телеканал. По его словам, CNN снова выпускает «вымышленные новости». «Они больные неудачники с очень плохими рейтингами», — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.