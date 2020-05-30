С сегодняшнего дня продлевается время работы кафе, ресторанов, чайных домов, а также всех объектов общепита в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране и в Абшеронском районе. Решение об этом принял 29 мая Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно решению, график работы вышеупомянутых объектов продлевается на 4 часа – с 18:00 до 22:00. Вместе с тем есть и ограничения: запрещается использование кальянов и не разрешается собираться группами более 10 человек.

Также в Азербайджане возобновляется работа крупных торговых центров, за исключением действующих при них развлекательных центров.

Отныне в Азербайджане разрешено проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе, при условии отсутствия болельщиков.