В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом, сообщает московский оперштаб в своем Telegram-канале.

У всех умерших была подтверждена пневмония. Также все пациенты имели положительный результат тестов на коронавирус. Возраст пациентов не уточняется. Таким образом, общее число летальных исходов составило 2477.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила наиболее вероятный сценарий развития эпидемии коронавируса в России. По ее словам, наиболее вероятный сценарий — вторая волна в период подъема острых респираторных вирусных инфекций, поэтому вполне реально, что число заражений коронавирусом будет расти и в осенний период.