Центр DOST №1 расширяет деятельность и на Гарадагский район

Центр DOST №1 Министерства труда и соцзащиты населения расширяет территорию своей деятельности.

В настоящее время центр оказывает услуги жителям Сабаильского и Ясамальского районов, однако ведется подготовительная работа для охвата и жителей Гарадагского района.

В ближайшие месяцы эта работа будет завершена, и услугами центра смогут воспользоваться жители Гарадагского района.

Напомним, что в мае прошлого года в Баку были созданы три Центра DOST, которые охватили своими услугами население семи районов Баку. В этих центрах по принципу «единого окна» оказываются 132 вида услуг.