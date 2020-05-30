Онколог: Электронные сигареты не спасут от рака

Любые формы употребления табака опасны для здоровья, не спасут даже современные курительные устройства. О рисках развития рака рассказала ведущий онколог медицинского центра СМ-Клиника Ольга Поспелова.

«Последние два более-менее безопасны. А вот о вреде никотина известно всем. Он оказывает раздражающее и токсическое действие на слизистую оболочку дыхательных органов. Под его негативное влияние также попадают эндокринная, сердечно-сосудистая и нервная системы. Из-за никотина страдают трахея, гортань, носоглотка», — отметила Поспелова.

По ее словам, другой компонент устройства - глицерин, при нагревании распадается на сильное канцерогенное вещество, относящееся к первому классу опасности.

«Его содержание в электронных сигаретах маленькое. Но можно предполагать, что при длительном систематическом употреблении электронных сигарет риск развития онкопроцесса возрастает», — объяснила врач.

Она упомянула, что, хотя точные данные по этому вопросу пока отсутствуют, вред подобных устройств для здоровья в целом очевиден. При этом исследования исчерпывающе подтверждают негативное воздействие табака в других формах.

«Влияние обычной сигареты на развитие онкологических заболеваний доказано давно. Самая частая патология, вызванная курением, это рак легких. Однако пагубная привычка может вызывать онкологические заболевания гортани, ротовой полости, пищевода, почек, мочевого пузыря», — рассказала Поспелова.

По ее словам, не спасет и переход на жевательный табак. Он вызывает рак губы и языка, чем страдали люди в давние времена, когда такая форма употребления была распространена.