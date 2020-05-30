Зеленский задекларировал свои доходы

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию о доходах своей семьи в 2019 году, которые составили $1,059 млн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте главы украинского государства.

"Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 гривен, - говорится в сообщении офиса президента Украины. - Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3 млн 600 тыс. гривен ($133 тыс)".

"С мая 2019 Владимир Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами", - отметили в офисе Зеленского. Сумма полученной президентом Украины зарплаты с мая по декабрь 2019 составила 208 787 гривен ($7 731).

Согласно декларации, в 2019 году семья Зеленских получила средства в счет погашения принадлежавших ей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 5 100 000 гривен ($188,8 тыс.) и купила такие же ценные бумаги на 5 200 000 гривен ($192,5 тыс).