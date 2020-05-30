Сборная Туниса два месяца не может покинуть Баку
Национальная команда Туниса по тяжелой атлетике уже на протяжении трех месяцев находится в Азербайджане и не может вернуться на родину.
Главный тренер и четыре спортсмена прибыли в Баку 4 марта для проведения учебно-тренировочных сборов в рамках подготовки к чемпионату Африки. Сбор должен был продлиться до 12 апреля, но команда задержалась еще на два месяца из-за закрытия границ.
В состав делегации входят египетский тренер Халед Корани, а также тунисские штангисты Карем Бен Эниа, Аймен Баша, Ноба Ландулси и Хаима Рахмоуни.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, сборная Туниса все это время проживает на базе в AAAF Park. Свое пребывание гости, естественно, оплачивают сами. Правительство Туниса пыталось вывезти спортсменов из Баку. Для этого велись переговоры с посольством североафриканской страны в Москве, но пока это не дало результата.
Тем временем, находясь в Баку, неприятную новость получил главный тренер сборной Туниса Халед Корани. Египетский специалист временно отстранен от работы в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил. Такое решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики (IWF).
Корани, который ранее тренировал сборные Египта и Саудовской Аравии, грозит пожизненная дисквалификация, если будет установлено, что он и его сподручные в 2016 году снабжали допингом несовершеннолетних египетских спортсменов.
Сам тренер, который на прошлой неделе отметил в Баку свой 51-й день рождения, считает, что он стал жертвой борьбы за власть в Федерации тяжелой атлетики Египта. Корани уверен, что допинг спортсменам подбросили в еду, чтобы дискредитировать президента Федерации Махмуда Махгуба, который добивался переизбрания.
В данный момент Египетская федерация дисквалифицирована, и ее спортсмены не смогут принять участие в Олимпийских играх 2021 года в Токио.