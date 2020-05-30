Сборная Туниса два месяца не может покинуть Баку

Национальная команда Туниса по тяжелой атлетике уже на протяжении трех месяцев находится в Азербайджане и не может вернуться на родину.

Главный тренер и четыре спортсмена прибыли в Баку 4 марта для проведения учебно-тренировочных сборов в рамках подготовки к чемпионату Африки. Сбор должен был продлиться до 12 апреля, но команда задержалась еще на два месяца из-за закрытия границ.

В состав делегации входят египетский тренер Халед Корани, а также тунисские штангисты Карем Бен Эниа, Аймен Баша, Ноба Ландулси и Хаима Рахмоуни.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, сборная Туниса все это время проживает на базе в AAAF Park. Свое пребывание гости, естественно, оплачивают сами. Правительство Туниса пыталось вывезти спортсменов из Баку. Для этого велись переговоры с посольством североафриканской страны в Москве, но пока это не дало результата.

Тем временем, находясь в Баку, неприятную новость получил главный тренер сборной Туниса Халед Корани. Египетский специалист временно отстранен от работы в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил. Такое решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики (IWF).