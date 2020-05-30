Медведь прогулялся по центру Шеки фото; видео
31 мая, около 04:00, в центре Шеки был замечен бурый медведь.
Как сообщает Шекинское региональное управление Министерства экологии, сотрудники ведомства принимают соответствующие меры, чтобы не допустить возникновения опасных для людей ситуаций, рассматривают способы вернуть животное в природу.
Управление также обратилось к жителям города с просьбой соблюдать осторожность, не приближаться к перекрестку проспекта Ахундзаде и улицы 20 Января, в районе которого медведя удалось блокировать.