США начали распродавать имущество в Гонконге

Правительство США начало распродавать имущество в одном из престижных районов Гонконга на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на электронное письмо представителя Госдепартамента.

По данным агентства, имущество США — земля и несколько особняков в районе Шусон Хилл на юге островной части Гонконга — оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Отмечается, что указанное имущество Госдепартамент приобрел в 1948 году.

Ранее Вашингтон раскритиковал принятие Всекитайским собранием народных представителей резолюции о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге. Власти США посчитали это нарушением автономного статуса этой территории и обещали ответить санкциями. В пятницу, 29 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался Гонконг.

О желании властей Китая принять закон о государственной безопасности Гонконга стало известно 21 мая. С его помощью они смогут усилить контроль над регионом, так как он включает в себя строгий запрет на сепаратистскую деятельность и требование регулярно отчитываться перед центральным правительством КНР. Сторонники законопроекта заявляют, что он защитит китайское государство от терроризма и иностранного вмешательства, укрепив общенациональную безопасность.