Хроника пандемии: свыше 6 миллионов зараженных и 369 тысяч умерших

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 31 мая превысило 6,06 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 6 060 207 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 132,9 тысячи. За весь период пандемии скончались 369 156 пациентов, 2,56 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,77 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (498,4 тысячи человек), Россия (396,6 тысячи) оказалась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке остались Великобритания (274,2 тысячи) и Испания (239,2 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 103 781 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.