9-я программа двойного диплома накануне 90-летия UNEC

В соответствии с соглашением, подписанным между ректором UNEC, профессором Адалатом Мурадовым и ректором НИУ «Высшая школа экономики» Ярославом Кузьминовым, бакалавры специальностей «Финансы», «Бухгалтерский учет и аудит», «Маркетинг» и «Менеджмент» могут принять участие в программе. Студенты подключатся к программе двойного диплома со второго семестра I курса. Бакалавры, выпускники UNEC, успешно завершившие программу, за 4 года смогут получить диплом обоих университетов. В соглашении предусмотрено участие преподавателей и студентов в академическом обмене.

Таким образом, число программ двойного диплома UNEC с зарубежными университетами поднялось до 9.

Напомним, что UNEC осуществляет программу двойного диплома на уровне бакалавра с французским университетом Монпелье, Международной школой бизнеса ICD Франции и Московским государственным гуманитарно-экономическим университетом, на уровне магистра с университетом Линкольна США, французским университетом Монпелье, литовским университетом имени Миколаса Ремериса и швейцарским университетом UBİS (университет бизнеса и международных исследований). Также на уровне бакалавра UNEC подключился к международной программе Лондонской школы экономики/Лондонского университета (LSE) Великобритании, а с университетом Западной Македонии реализует совместную магистерскую программу.