Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Илон Маск, глава американской космической компании SpaceX, осуществившей в субботу испытательный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, ответил на слова главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о доставке астронавтов на МКС с помощью батута, передает РИА Новости.

Crew Dragon стартовал на ракете-носителе Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в субботу в 22.22. Корабль должен добраться до МКС через 19 часов, после чего совершить стыковку со станцией в автоматическом режиме. Для США запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым стартом после завершения программы "Спейс шаттл" в 2011 году. Последние 9 лет американские астронавты отправлялись на орбиту на российских "Союзах" за плату. В 2014 году в ответ на американские санкции против российской космической отрасли глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, бывший тогда вице-премьером, предложил США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута.

"Батут работает", - пошутил Маск на брифинге после старта Crew Dragon. "Это шутка для посвященных", - пояснил он под смех других участников брифинга со стороны НАСА.

Руководитель НАСА Джим Брайденстайн, в свою очередь, сообщил, что еще не разговаривал с Рогозиным, но видел поздравительные комментарии России в связи с запуском.

"Они (Россия) верят в сотрудничество и, думаю, что оно по-прежнему будет сильным", - сказал Брайденстайн.