Зять Саргсяна обвинил Пашиняна в незаконной торговле оружием

«Генерал Аршак Карапетян (помощник премьер-министра Армении – ред.) 23 числа был тайно командирован в Воронеж для проведения переговоров со спецслужбами Российской Федерации, чтобы они помогли замять самый крупный скандал, касающийся Никола Пашиняна и его семьи.

Напомню, что в Республике Армения, а также Российской Федерации, действует режим чрезвычайного положения, при котором генерал Карапетян не мог покинуть Армению и пересечь границу России как частное лицо, значит, он отбыл как государственное лицо, а на сайте правительства об этом ничего нет, следовательно, он отбыл по тайному или устному приказу премьер-министра. Никол Пашинян, который давно использовал генерала Карапетяна для специальных и темных дел, и в этот раз отправил его в Воронеж, чтобы он провел переговоры со спецслужбами Российской Федерации, чтобы они помогли замять самый крупный скандал, касающийся Никола Пашиняна и семьи премьер-министра, связанный с контрабандой табака, чтобы не было возбуждено уголовное дело», - заявил Минасян.

По словам Минасяна, «миссия» Карапетяна на этом не завершилась, после этого он был командирован Пашиняном в Москву, чтобы там провести переговоры с должностными лицами Министерства обороны Российской Федерации с той же целью замять скандал.

«Я хочу извиниться, потому что впервые я не буду с вами до конца откровенен, потому что в этой истории есть вещи, которые могут навредить оборонной системе нашей страны, безопасности нашей страны. После табака и бриллиантов Никол Пашинян вовлек Армению на черный рынок международной торговли оружием», - отметил Минасян.

По его словам, Никол Пашинян уполномочил Давида Галстяна от имени Минобороны Армении делать закупки вооружений.

«Возвращаясь к истории, Республика Армения имеет право покупать оружие и боеприпасы в России по внутренним российским ценам, конкретнее, Республика Армения и российская армия могут покупать у производителей России оружие и боеприпасы по одинаковым ценам, и эти цены отличаются от международных цен, следовательно, как только Никол Пашинян узнает о том, что прежние власти сумели провести переговоры об этом нюансе с ранее нелюбимой, а после этого безумно любимой Россией, сразу же через своего нового друга Давида Галстяна замышляет и осуществляет схему, в основе которой лежит следующее: премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян уполномочивает Давида Галстяна через министерство обороны и дает ему привилегию, чтобы он от имени Республики Армения заказал, назовем это так, 100 единиц оружия, затем Республика Армения покупает с офшора Давида Галстяна, допустим, 60 из этих 100 видов, и эти 60 единиц оружия прибывают в Армению.

А те первоначально заказанные 40, за которые не было оплачено, Давид Галстян, у которого уже есть договоренность с третьей страной, прямо из России отправляет в третью страну, например, в ОАЭ... После этой третьей страны оружие оказывается в четвертой, где после произведения выстрелов, а все специалисты знают, что это возможно, по номерам узнать всю предыдущую историю оружия, после использования оружия в четвертой стране в России узнают, что проданное Армении оружие оказалось в четвертой стране. И, чтобы не портить отношения с Арменией, объявляют Давида Галстяна персоной нон грата и на 10 лет запрещают въезд этого лица в Российскую Федерацию, лишив монополиста Республики Армения возможности покупать оружие и боеприпасы у Российской Федерации», - заявил Минасян.