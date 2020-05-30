Коронавирус в Армении: 355 новых зараженных и 4 умерших за сутки

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 9282. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний страны.

По состоянию на 29 мая, в стране было 8927 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 355 новых случаев инфицирования.

От осложнений коронавируса умер 131 человек (плюс 4 за истекшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам, - 50 (плюс 2 за минувшие сутки).

Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 3386. На лечении находятся 5435 человек. В стране проведено в общей сложности 58 065 тестов.