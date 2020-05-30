Пресс-секретарь Путина: «При коронавирусе клубнику от курицы не отличить»

«Совершенно необычное ощущение, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить», - сказал представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой был опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина в воскресенье.

Песков также отметил, что по ощущениям заболевание, вызванное новым коронавирусом, действительно можно сравнить с гриппом.

«Начинается все на самом деле не так и серьезно. В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале, а потом бегал семь километров. Испытывал просто прилив сил и наслаждался своим прекрасным физическим и моральным состоянием. Буквально на следующий день уже началась температура. Грипп, ломает», - добавил он.

О госпитализации Пескова и его супруги Татьяны Навки стало известно 12 мая. 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начнет работать в домашнем режиме.