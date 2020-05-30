Коронавирус в России: свыше 9 тысяч новых инфицированных и 138 умерших за сутки

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 9 268, общее число заразившихся в России достигло 405 843 случаев. Суточный рост составил 2,3%. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

За сутки в РФ выписали 4 414 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, всего вылечились 171 883 человека.

В РФ зафиксировано самое низкое с 25 мая число умерших за сутки - 138.