Безвизовый режим с Турцией увеличен до 90 дней

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана было вынесено на обсуждение соглашение между правительствами Азербайджана и Турции о взаимном освобождении от виз.

Как сообщает пресс-служба парламента, на основании соглашения, для граждан Турции, которые желают посетить и находиться в Азербайджане сроком не более 90 дней, отменяется требование о необходимости визы. В ходе обсуждений было отмечено, что данное решение внесет весомый вклад в развитие туризма между двумя странами.

После обсуждений документ был принят.