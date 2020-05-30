В Азербайджане завели дело на еще одного чиновника

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана на основании поступившей информации о том, что на территории села Аркиван-Кесакюль на землях сельскохозяйственного назначения осуществляются незаконные раскопки и вывоз земли, было возбуждено уголовное дело, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

В результате оперативно-следственных мероприятий было установлено, что исполнявший обязанности главы муниципалитета Аркивана Анар Раджабов, используя служебное положение в корыстных целях, преднамеренно нарушив требования закона «Об управлении муниципальными землями», в 2015-2016 годах на сельскохозяйственных угодьях - пастбищных землях площадью 5 гектаров вел земляные работы с привлечением спецтехники, вывозя оттуда глину, песчаник и гравий. Это способствовало тому, что данный участок пришел в непригодное для сельхозработ состояние. Государству был причинен ущерб на общую сумму 644 тысячи манатов.

В отношении Анара Раджабова возбуждено уголовное дело по статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжелые последствия).

В настоящее время ведутся мероприятия по всестороннему расследованию дела и установлению всех причастных лиц.