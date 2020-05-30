Минобороны: «Сила оружия – единственный язык, на котором нужно говорить с противником»

«Сила оружия - единственный язык, на котором нужно говорить с противником», - заявили сегодня в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Было отмечено, что армия Азербайджана непременно воспользуется правом на применение силы для освобождения оккупированных территорий. Меры, которые будут приняты, станут намного разрушительнее по сравнению с принятыми в 2015, 2016, 2018 годах. Противник понесет огромные потери, что в свою очередь, приведет к его полному поражению.

«Единственным языком, на котором нужно говорить с противником, является сила оружия, применяя которое, мы принудим оккупационные силы Армении покинуть наши территории. Азербайджанский солдат непременно добьется этого силой своего оружия!», - сказали в пресс-службе Минобороны.