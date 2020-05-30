Новая кампания от Irshad Electronics: «HONOR`la YAŞA!»

«Irshad Electronics», которая обслуживает клиентов в течение 20 лет, объявила июнь месяцем кампании на продукцию HONOR. В связи с тем, что второй год компания Irshad Electronics является эксклюзивным дистрибьютором HONOR в Азербайджане, в рамках кампании с 1 по 30 июня предлагает всю продукцию HONOR с возможностью частичной оплаты в течение 18 месяцев. Продукты Honor, которые также представляют большой интерес на азербайджанском рынке, можно приобрести во время кампании без первоначального взноса и без дополнительных процентов.

В рамках кампании #HONORlayasha во всех магазинах Irshad Electronics можете приобрести мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и умные часы бренда, который в последнее время завоевал популярность среди покупателей.

Irshad Electronics также усиливает доставку в течение месяца кампании для удобства клиентов. Клиенты могут заказать любой продукт HONOR одним щелчком мыши, посетив www.irshadelectonics.az и получив его по адресу. В то же время номер телефона * 0171 доступен в службе поддержки для заказа или дополнительной информации.

Irshad Electronics, которая работает в Азербайджане уже 20 лет, осуществляет оптовые и розничные продажи мобильных телефонов, бытовой техники и электроники различных марок. Компания является официальным дистрибьютором известных брендов, таких как HONOR, Samsung и Xiaomi в Азербайджане. В настоящее время в Азербайджане действуют 30 магазинов и сервисных центров, 21 из которых расположен в Баку, 1 в Масазыре, 1 в Хырдалане, а остальные в регионах.