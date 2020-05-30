Резкий рост числа зараженных коронавирусом в Грузии
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на 26 и достигло 783 человек, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число инфицированных - 783, среди них выздоровели 605 человек, смертельных случаев -12", - говорится на сайте.
Кроме того, в режиме карантина находятся 2494 человека, в стационаре под наблюдением - 301.
Отметим, что накануне в Грузии было выявлено 11 фактов заражения коронавирусом.