Азербайджанским спортсменам разрешили тренироваться в залах

В связи с тем, что Оперативный штаб Кабинета министров разрешил с сегодняшнего дня проводить спортивные тренировки на открытом воздухе, Министерство молодежи и спорта объявляет об открытии для населения спортивных объектов, где возможно тренироваться вне залов.

Наряду с этим, Минспорта с согласия Оперштаба при Кабмине дает разрешение для тренировок национальных команд в закрытых помещениях при условии, что спортсмены будут следовать особым правилам карантина, обследоваться, а федерации будут ежедневно отправлять отчеты в Минспорта.

Если тренировки будут проходить в Олимпийских спорткомплексах, расположенных в регионах, то спортсмены для поездки должны будут получить специальное разрешение.