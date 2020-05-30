Стратегия Тегерана в отношении Вашингтона заключается в том, чтобы отомстить за гибель генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в воскресенье новый председатель парламента (Меджлиса) Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Наша стратегия в отношении США - завершение мести за кровь Сулеймани", - цитирует его агентство Tasnim. По его словам, "дело, начатое с атаки на американскую базу Айн-эль-Асад, будет продолжено и завершится полным изгнанием армии США из региона".

Он добавил, что "Меджлис 11-го созыва <...> считает переговоры и компромиссы с американской стороной бесполезными и вредными".

В ночь на 3 января в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.