AZAL вновь продлил срок возврата стоимости авиабилетов

В связи с продолжением пандемии коронавируса COVID-19, а также ввиду закрытия границ стран, в которые выполняют рейсы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и его дочерняя компания лоукостер Buta Airways, срок возврата полной стоимости авиабилетов продлен до первого июля, сообщает пресс-служба AZAL.

Согласно информации, в качестве альтернативы, пассажирам предлагаются ваучер, равный стоимости авиабилета, либо полный возврат денежных средств. Возврат денег будет осуществлен в течение 60 дней с даты возобновления деятельности авиакомпании.