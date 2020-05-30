4. Действия на тот случай, если после возобновления игр у кого-то из футболистов или тренеров обнаружится коронавирус;

1.Возобновление тренировок клубами Премьер-лиги с 1 июня, а также возобновление матчей чемпионата и Кубка страны с 21 июня;

В повестку заседания были включены шесть пунктов:

Открыв онлайн-встречу, Эльхан Мамедов в первую очередь поблагодарил президента страны Ильхама Алиева за целенаправленные действия со стороны государства, предпринятые для борьбы с пандемией коронавируса и во имя здоровья граждан Азербайджана.

В нем приняли участие исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, президент ПФЛ Рамин Мусаев, руководители клубов Премьер-лиги и главный врач АФФА Вячеслав Хоменко.

Перед обсуждением Эльхан Мамедов отметил, что повестка была заранее отправлена клубам. Далее свое мнение высказал глава ПФЛ Рамин Мусаев. После этого выступили представители клубов и главврач, отметивший важность соблюдения санитарно-гигиенических правил и проведения тестов на COVID-19.

В результате было принято решение возобновить тренировки с 1 июня, а матчи – с 21-го. Игры планируется проводить без зрителей. До рестарта чемпионата и Кубка будет проведено массовое тестирование всех футболистов и тренеров. Календарь игр будет подготовлен в ближайшие дни. Если после возобновления матчей кто-то из футболистов или тренеров заразится, АФФА будет действовать согласно рекомендациям госструктур. Вопрос добавления пунктов, связанных с коронавирусом, в контракты игроков будет обсуждаться между ПФЛ и клубами.

Также на заседании широко обсуждались технические моменты, связанные с организацией матчей. Отмечалась важность соблюдения решений и рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете министров.

Окончательные решения по ряду других вопросов будут приняты на следующем заседании Клубного комитета АФФА.

Напомним, что в чемпионате Азербайджана осталось провести 8 туров. После 20 сыгранных матчей лидирует «Карабах», у которого 45 очков. У занимающего 2-е место «Нефтчи» 37 очков. На 3-м месте идет «Кешля» - 30 очков.

В Кубке Азербайджана команды остановились на полуфинальной стадии, где «Габала» сыграет с «Зиря», а «Сумгаит» - с «Карабахом».

* * * 16:07

Сегодня состоялось заседание Клубного комитета АФФА, прошедшее в формате видеоконференции.

На нем принято решение с 1 июня позволить клубам приступить к командным тренировкам, а с 21 июня будет возобновлен чемпионат Азербайджана в Премьер-лиге.