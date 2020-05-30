Гражданам Туркменистана запретили купаться в Каспии

Жителям города Туркменбаши и других прибрежных населенных Туркменистана запретили купаться в море, а также выходить на лодках для прогулок или ловли рыбы.

Как сообщает издание «Хроники Туркменистана», время от времени полицейские наряды патрулируют Каспийское побережье у населенных пунктов.

Причины запрета не объясняются. Местные жители замечают в море медицинские маски, перчатки и другой мусор и полагают, что их могло принести течением из Ирана. В связи с этим возможно запрет объясняется профилактическими мерам против коронавируса.

Издание напоминает, что две недели назад президент Гурбангулы Бердымухамедов запретил в этом году отдыхать в Авазе и купаться в Каспийском море.

Ранее сообщалось, что в Дашогузе и области жителям запретили ловлю рыбы в местных водоемах, так как из соседнего Узбекистана туда приплывают использованные маски и перчатки.