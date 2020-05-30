Самый состоятельный человек Европы заработал за неделю свыше $8 миллиардов

По подсчетам издания, Арно стал наиболее разбогатевшим человеком в мире за неделю с 21 по 28 мая 2020 года. Всего за семь дней его состояние выросло на 8,1 миллиарда долларов. К 31 мая его личный капитал оценивается в 101 миллиард.

Среди самых разбогатевших за последнюю неделю мая людей планеты Forbes также назвал основателя и бенефициара холдинга Inditex (входят бренды Bershka, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho и другие) Амансио Ортегу. Он заработал 4,9 миллиарда долларов. В топ-3 вошел инвестор Уоррен Баффет, который заработал 3,9 миллиарда долларов. В общей сложности за семь дней десять богатейших бизнесменов в мире увеличили свое совокупное состояние на 33,6 миллиарда.

Состояние Бернара Арно впервые превысило 100 миллиардов долларов в июне 2019 года. Тогда он стал третьим человеком в мире после основателя Amazon Джеффа Безоса и основателя Microsoft Билла Гейтса с 12-значным личным капиталом. В феврале 2020-го на фоне падения фондовых рынков из-за пандемии коронавируса оно упало ниже 100 миллиардов. То же произошло с состоянием Била Гейтса, однако к маю 2020 года он также вернул себе статус ультра-богача.