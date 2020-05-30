Дело бывшего прокурора передано в суд

Завершено следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре в отношении бывшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в следственной и оперативно-розыскной работе органов внутренних дел прокуратуры города Баку Самира Насирова, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Самир Насиров в сговоре с жителями Баку Кянаном Насруллаевым и Нурланом Аббасовым, дав ложное обещание, что с помощью знакомых, якобы работающих в Генеральной прокуратуре, решит вопрос по замене меры пресечения в отношении обвиняемых по уголовному делу, следствие по которому велось в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана, с ареста на домашний арест, побудил родственника обвиняемых Тофика Мамишова дать взять взятку и присвоил его деньги в размере 27 тысяч манатов.

За указанные противозаконные действия С.Насиров был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям УК 178.2.4 (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба) и 32.4, 312.1 (подстрекательство к даче взятки), а против К.Насруллаева и Н.Аббасова были выдвинуты обвинения по статьям УК 32.4, 312.1.

Следствие по делу завершено, 31 мая 2020 года дело было направлено на рассмотрение в суд.