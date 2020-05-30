В Азербайджане выявлено 248 новых случаев заражения коронавирусом, 101 пациент вылечился и был выписан домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В Оперативном штабе также сообщают о смерти двух пациентов 1956 и 1960 годов рождения.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 5 494 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 3 428 человек вылечились, 63 скончались, 2 003 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 56 из них тяжелое, 65 – средней тяжести, у остальных состояние стабильное.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 298 648 тестов.