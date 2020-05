The Guardian: Дети Эльдара Махмудова владеют многомиллионной недвижимостью в Лондоне

Британское издание The Guardian опубликовало сегодня статью о том, что в результате взлома файлов клиентской базы Cayman National Bank (Isle of Man) Ltd (CNBIOM) в ноябре 2019 года, впоследствии опубликованных в интернете, стало известно, что дети экс-министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова приобрели в Великобритании ряд роскошных объектов недвижимости, в том числе дом стоимостью 17 миллионов фунтов стерлингов рядом с универмагом Harrods.