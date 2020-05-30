The Guardian: Дети Эльдара Махмудова владеют многомиллионной недвижимостью в Лондоне

Британское издание The Guardian опубликовало сегодня статью о том, что в результате взлома файлов клиентской базы Cayman National Bank (Isle of Man) Ltd (CNBIOM) в ноябре 2019 года, впоследствии опубликованных в интернете, стало известно, что дети экс-министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова приобрели в Великобритании ряд роскошных объектов недвижимости, в том числе дом стоимостью 17 миллионов фунтов стерлингов рядом с универмагом Harrods.

Взлом в ноябре прошлого года базы данных Cayman National Bank на острове Мэн (коронное владение Великобритании) раскрыл информацию о том, что семья Эльдара Махмудова создала бизнес-империю недвижимости стоимостью порядка 100 млн евро.

Почти все его активы были приобретены через компании, связанные с сыном Махмудова – 36-летним Анаром, а также его 31-летней дочерью Наргиз.

Сообщалось, что в период с октября 2014 года по июль 2015 года Анар Махмудов сделал вклады на счета Britannia Group Ltd на общую сумму почти в 14 млн фунтов.

Совместное расследование, проведенное журналистами нескольких организаций, показывает, что среди объектов, приобретенных детьми Эльдара Махмудова благодаря «связанным компаниям», были два офисных здания в прибрежных курортных городах Великобритании – Пул и Борнмут – общей стоимостью в 13,5 млн фунтов.

Как пишет The Guardian, расследование также выявило, что Анар Махмудов владеет правами на четырехэтажное здание на Понт-стрит в престижном районе Лондона Найтсбридж стоимостью в 17,35 млн фунтов.

Как известно, что теща Анара Махмудова – Замира Гаджиева потратила в универмаге Harrods более 16 млн фунтов, а ее муж Джахангир Гаджиев, экс-председатель Международного банка Азербайджана, в 2015 году арестован за растрату госимущества и сейчас отбывает тюремный срок.

После того как Джахангира Гаджиева арестовали, а Эльдара Махмудова сняли с должности, банк CNBIOM закрыл все счета, которые были связаны с последним.