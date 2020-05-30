Испания побеждает коронавирус: всего 96 новых заболевших за сутки
Всего 96 случаев заражения коронавирусом COVID-19 было выявлено за последние 24 часа в Испании, общее число с начала эпидемии - 239 429, следует из данных министерства здравоохранения.
В субботу сообщалось о 271 выявленном при помощи ПЦР-тестов случае за сутки.
Число жертв за последние семь дней составило 39, общее число скончавшихся с начала эпидемии – 27 127.
За последнюю неделю в больницы поступили 263 пациента, в отделения интенсивной терапии – девять.
Министерство здравоохранения в последние дни пытается уточнить статистику по всему периоду с начала эпидемии, из-за чего происходят расхождения в данных по сравнению с предыдущими отчетами.
С начала эпидемии в стране были проведены 2,5 миллиона ПЦР-тестов (53,8 на каждую тысячу жителей), были сделаны более 1,5 миллиона экспресс-тестов на антитела (32,4 на тысячу жителей).