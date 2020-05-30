Испания побеждает коронавирус: всего 96 новых заболевших за сутки

Всего 96 случаев заражения коронавирусом COVID-19 было выявлено за последние 24 часа в Испании, общее число с начала эпидемии - 239 429, следует из данных министерства здравоохранения.

В субботу сообщалось о 271 выявленном при помощи ПЦР-тестов случае за сутки.